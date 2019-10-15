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Президент Эстонии пригласила Путина на конгресс финно-угорских народов в 2020 году

Конгресс позволит обсудить вопросы сохранения культурного наследия финно-угорских народов в меняющемся мире, отметила Керсти Кальюлайд

ТАЛЛИН, 15 октября. /ТАСС/. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд направила приглашения президентам России Владимиру Путину, Венгрии Яношу Адеру и Финляндии Саули Ниинистё на VIII Всемирный конгресс финно-угорских народов, который должен пройти 17-19 июня 2020 года в Тарту. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении канцелярии президента Эстонии.

"Так мы сможем продолжить конструктивное обсуждение, которое, как я надеюсь, поможет взаимопониманию наших государств, углублению двусторонних добрососедских отношений, сотрудничеству в регионе Балтийского моря и в мире", - цитирует канцелярия Кальюлайд.

По ее словам, устно она пригласила глав России, Венгрии и Финляндии приехать в Эстонию ранее.

Кальюлайд отметила, что конгресс финно-угорских народов позволит обсудить вопросы сохранения культурного наследия этих народов в меняющемся мире. "Мне приятно, что в этот раз всемирный конгресс пройдет в Эстонском национальном музее, который благодаря своей постоянной экспозиции финно-угорских народов даст обзор о нашем общем и богатом наследии", - указала президент Эстонии.

18 апреля президент Эстонии Керсти Кальюлайд прибыла в Москву, где приняла участие в церемонии открытия отреставрированного здания посольства этой балтийской республики. Позднее эстонского президента принял в Кремле российский лидер, который назвал ненормальным отсутствие содержательных контактов официальных лиц РФ и Эстонии на протяжении долгого времени. Президент Эстонии пригласила Владимира Путина посетить республику в будущем году.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЭстонияФинляндияРоссияВенгрияКальюлайд, Керсти
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