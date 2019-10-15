Испания запретит экспорт военной техники, которую Турция может использовать в Сирии

МАДРИД, 15 октября. /ТАСС/. Правительство Испании будет отказывать в выдаче новых лицензий на экспорт военной техники, которая может быть использована в ходе военной операции Турции в Сирии. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД королевства.

"Испания просит правительство Турции прекратить военную операцию, - отмечается в коммюнике. - В координации с партнерами по Евросоюзу Испания будет отказывать в новых экспортных лицензиях на военную технику, которая может быть использована в операции в Сирии". Как считает Мадрид, "обоснованная озабоченность в вопросах безопасности Турции должна урегулироваться политическими и дипломатическими методами, а не военными действиями".

В заявлении говорится, что операция Анкары "имеет катастрофические гуманитарные последствия, которые усугубляют глубокие и длительные страдания сирийского народа", приводит к росту числа беженцев, "ставит под угрозу стабильность и безопасность в регионе". Кроме того, по мнению Мадрида, действия Турции угрожают "единству, суверенитету и территориальной целостности" Сирии, а также могут поспособствовать укреплению позиций террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).