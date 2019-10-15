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СМИ: Египет купил загоризонтную РЛС "Резонанс-НЭ" российского производства

Станция может обнаруживать малозаметные крылатые ракеты и гиперзвуковые аппараты

ТАСС, 15 октября. Египет приобрел российскую загоризонтную радиолокационную станцию (РЛС) "Резонанс-НЭ", способную обнаруживать малозаметные крылатые ракеты и гиперзвуковые аппараты. Об этом сообщил во вторник специализированный сайт menadefense.net.

"Египетская РЛС типа "Резонанс-НЭ" развернута в районе между городами Рас-Гариб и Заафрана на востоке страны близ Красного моря", - отмечается в сообщении.

1 октября военно-дипломатический источник сообщил ТАСС, что Россия начнет поставки нескольким странам Ближнего Востока новейших загоризонтных РЛС "Резонанс-НЭ". Источник не уточнил, о каких странах идет речь, отметив лишь, что "это дружественные России государства".

По данным зарубежных СМИ известно, что ранее РЛС "Резонанс-НЭ" были поставлены двум странам Северной Африки и Среднего Востока. ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

Стационарная РЛС "Резонанс-НЭ" работает в метровом диапазоне и оснащена фазированной антенной решеткой. Она способна засечь на дальности до 1100 км современные и перспективные воздушные цели, в том числе выполненные по технологии "стелс".

В российской армии РЛС "Резонанс-Н" поступили на вооружение радиотехнических войск Западного военного округа и Северного флота.

Теги
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