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МВД Белоруссии подтвердило факт освобождения россиянки Богачевой

В ведомстве добавили, что россиянку задержали на территории Белоруссии в связи с нахождением в международном розыске

МИНСК, 15 октября. /ТАСС/. Гражданка России Анна Богачева отпущена на свободу, она задерживалась на территории Белоруссии в связи с нахождением в международном розыске. Об этом сообщила во вторник пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова в своем канале в Telegram.

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"Анна Богачева была задержана в одной из гостиниц города Минска как находящаяся в международном розыске. В установленном порядке материалы были переданы для изучения и принятия решения в прокуратуру. В настоящее время она отпущена", - отметила официальный представитель министерства.

Генеральная прокуратура Белоруссии поставила вопрос о прекращении международного розыска гражданки РФ Анны Богачевой на территории республики. В ведомстве уточнили, что заместитель прокурора Фрунзенского района Минска не усмотрел оснований для применения к Богачевой меры заключения под стражу с целью выдачи.

В феврале 2018 года власти США выдвинули обвинения против 13 граждан РФ, в том числе против Анны Богачевой, и трех российских организаций в попытках вмешаться в американские политические процессы и ход предвыборной президентской гонки 2016 года. Согласно обвинительному заключению, подготовленному аппаратом бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера, Богачева работала в "Агентстве интернет-исследований", которое якобы осуществляло такое вмешательство. По информации американского Минюста, Вашингтон намерен добиваться экстрадиции в США обвиняемых россиян.

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