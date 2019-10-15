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Косово отозвало заявку на вступление в Интерпол

Официальную ноту об этом доставили в посольство Сербии в Париже

БЕЛГРАД, 15 октября. /ТАСС/. Власти непризнанного Косова отозвали свою заявку на вступление в Интерпол. Об этом сообщил во вторник глава МИД Сербии Ивица Дачич агентству Tanjug.

По его словам, в посольство Сербии в Париже была доставлена официальная нота от премьера Косова Рамуша Харадиная, в которой говорится об отзыве заявки на вступление.

Во вторник в Чили началось заседание Интерпола, в ходе которого должен был в очередной раз рассматриваться вопрос о принятии Косова в организацию. Ранее Интерпол отказал в аналогичной заявке Приштины.

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