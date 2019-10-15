СМИ: колонна сирийских войск направляется в город Кобани на восточном берегу Евфрата

ТАСС, 15 октября. Сирийские военнослужащие выдвинулись во вторник в пограничный город Кобани (Айн-эль-Араб), расположенный в 150 км от Алеппо на восточном берегу реки Евфрат. Об этом сообщил телеканал Al-Manar . По его информации, армейские подразделения будут размещены на границе с Турцией и возьмут под контроль участок стратегического шоссе Алеппо - Хасеке в соответствии с соглашением между Дамаском и курдской автономной администрацией.

Армейская колонна направилась в Кобани из Манбиджа (85 км от Алеппо), над которым во вторник был поднят сирийский флаг после вывода из этого города американских военнослужащих, с 2017 года участвовавших в его патрулировании вместе с курдскими бойцами из "Сил народной самообороны" (СНС). Местные жители тепло приветствовали на улицах сирийских солдат, прибывших в город.

В понедельник правительственные силы заняли в окрестностях Манбиджа позиции на линии соприкосновения с формированиями сирийской вооруженной оппозиции из коалиции "Щит Евфрата". Между сирийскими военными и боевиками, участвующими в проводимой Турцией трансграничной операции "Источник мира" на севере Сирии, пока не было зафиксировано перестрелок. Сообщения о столкновениях между курдами и вооруженными оппозиционерами поступили во вторник из Кобани, который находится в руках СНС.

В Кобани в январе 2015 года курдские ополченцы одержали свою первую победу над террористами из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) после осады, продолжавшейся 133 дня. Позднее военные советники из США и Франции, входящих в международную антитеррористическую коалицию, оказывали помощь курдским отрядам в борьбе с ИГ.