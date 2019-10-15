В ДНР заявили, что украинские силовики обстреляли из минометов северную окраину Донецка

ДОНЕЦК, 15 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли во вторник минометный удар по северной окраине Донецка. Об этом сообщило Донецкое агентство новостей.

Обстрел произошел в то время, как в Минске проходят переговоры контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

Обстрелам подверглись районы донецкого аэропорта и населенных пунктов Спартак и Жабичево. Менее чем за полчаса по этим направлениям было выпущено свыше 50 мин калибра 82 мм. Огонь велся из районов населенных пунктов Пески и Опытное, контролируемых украинскими силовиками.

На встрече в Минске 17 июля участники переговоров объявили, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать всеобъемлющий и бессрочный режим прекращения огня. В заявление о перемирии были включены обязательства сторон о дополнительных мерах по его соблюдению, на чем давно настаивали представители республик Донбасса. Украинские военные в тот же день нарушили договоренность, обстреляв село Новая Таврия на юге ДНР.