Трамп считает слушания в Конгрессе по импичменту непрозрачными

"Демократы не допускают открытости на слушаниях в рамках "охоты на ведьм". Если бы республиканцы сделали такое, лживые СМИ их бы разнесли, - отметил Трамп в Twitter. - Пусть будут озвучены факты, а не выборочные утечки из всего этого фарса с людьми, большинство которых я не знаю. Их опрашивают по девять часов каждого".

В США в сентябре разгорелся крупный скандал вокруг телефонного разговора Трампа со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для объявления Палатой представителей Конгресса, контролируемой политическими оппонентами президента - демократами, о начале процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают законодатели-демократы, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Джозеф Байден сейчас - наиболее вероятный соперник Трампа от Демократической партии на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, стремился заручиться поддержкой Киева в усилиях дискредитировать Байдена, чтобы облегчить себе переизбрание на второй срок.

Зеленский факт давления со стороны Трампа опроверг.