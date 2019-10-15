Киев не рассматривает идею строительства "стены" на границе с ДНР и ЛНР

КИЕВ, 15 октября. /ТАСС/. Власти Украины не планируют отгораживаться какой-либо "стеной" от Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом заявил председатель рабочей группы по вопросам реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий Комиссии по вопросам правовой реформы Антон Кориневич во вторник во время круглого стола в Киеве.

"Когда мы говорим об идее построить стену на границе с ОРДЛО (ДНР и ЛНР - прим. ТАСС), я первый, кто с этим категорически не согласится", - сказал Кориневич. "В основе того, что мы будем делать, безусловно, есть связи с гражданами - это очень важно. Административные процедуры - акты рождения и смерти, образование, сервисы, государственные услуги. Мы должны показать, что на "временно оккупированных территориях" проживают не люди второго сорта, а граждане, такие же граждане, как мы", - цитирует Кориневича УНИАН.

Украинские политики в последнее время обсуждают разные сценарии разрешения "проблемы Донбасса". По данным недавнего опроса группы "Рейтинг", вариант полного отделения неподконтрольного Донбасса поддерживают не более 6% украинцев.