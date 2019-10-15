Джонсон и Столтенберг призвали Турцию прекратить военную операцию в Сирии

ЛОНДОН, 15 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвали Турцию прекратить военную операцию в Сирии. Об этом говорится в сообщении, распространенном по итогам их встречи, которая прошла во вторник на Даунинг-стрит.

"Они ясно заявили, что нынешняя операция Турции должна быть завершена", - говорится в коммюнике. "Премьер-министр и генеральный секретарь [НАТО] выразили глубокую озабоченность ситуацией на севере Сирии. Они оба согласны с тем, что члены НАТО, включая Турцию, должны сфокусировать свои усилия на разгроме "Даиш" (арабское название запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" - прим. ТАСС), и не растерять достижения последних лет", - отмечается в сообщении.

При этом Джонсон и Столтенберг "подчеркнули ценность Турции как члена НАТО, отметив ту роль, которую она сыграла в поддержке людей, бежавших от конфликта в Сирии".