МИД ДНР: Киев уходит от ответственности за невыполнение обязательств по отводу войск

КИЕВ, 15 октября. /ТАСС/. Украинская сторона на заседании подгруппы контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины по безопасности пыталась уйти от ответственности за саботаж разведения сил и средств в районе населенных пунктов Золотое и Петровское в Донбассе. Об этом во вторник сообщили в МИД Донецкой народной республики (ДНР).

"Сегодня на заседании Контактной группы по вопросам безопасности украинская сторона использовала свой любимый стиль переговоров по увиливанию от ответственности за невыполнение своих обязательств после откровенного саботажа решений, принятых 1 октября, по устранению нарушений на ранее разведенных участках "Петровское - Богдановка" и "Золотое", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД республики.

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова отметила, что представители Киева продолжают настаивать на условии соблюдения семидневного режима тишины. По ее словам, данное условие имеет место только при первом разведении на участках, в то время как в Петровском и Золотом ранее уже отводились войска. "Во-вторых, режим тишины должен действовать на постоянной основе, и, если бы Вооруженные силы Украины его соблюдали, претензий по семидневному режиму не возникло бы в принципе", - сказала Никонорова.

Во внешнеполитическом ведомстве республики обеспокоены несостоявшимся разведением сил и средств и в связи с этим призвали руководство ОБСЕ и страны - гаранты минских соглашений оказать воздействие на украинские власти. В рамках заседания Никонорова подчеркнула необходимость предпринять более действенные шаги для обеспечения перемирия, поскольку ситуация у линии соприкосновения "с каждым днем становится все более критичной".

Украина и республики Донбасса должны были с 9 по 11 октября вывести силы из зоны безопасности в районе сел Петровское и Золотое. Однако в итоге разведение было сорвано по вине украинской стороны.

Рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе было подписано представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ в сентябре 2016 года. Документ предполагает создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской и Петровского (ДНР). На данный момент добиться разведения сил удалось только в районе Станицы Луганской. Разведение сил в Золотом и Петровском остается последним невыполненным условием для саммита "нормандской четверки".