СМИ: американские военные покинули базу Телль-Бейдар на севере Сирии

ТАСС, 15 октября. Военнослужащие США покинули во вторник свою базу в районе Телль-Бейдар на севере сирийской провинции Хасеке. Об этом сообщило агентство SANA. По его информации, колонна с американскими военными прибыла в сборный пункт в Садд-эш-Шарки на шоссе Телль-Тамер - Хасеке.

В понедельник большая группа военнослужащих США вылетела на военно-транспортном самолете в соседний Ирак с авиабазы в Рухейбе. Во вторник было объявлено, что силы возглавляемой Соединенными Штатами коалиции выведены из Манбиджа (85 км от Алеппо).

Представитель администрации США пояснил во вторник, что речь идет об уходе американских сил из северных районов Сирии. По его словам, вопрос о выводе американского контингента из района Эт-Танф на юге Сирии на повестке дня не стоит.

База в Эт-Танфе позволяет военным США контролировать шоссе Дамаск - Багдад. Неподалеку размещены формирования сирийской вооруженной оппозиции и находится лагерь беженцев Эр-Рукбан.