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Кризис на Украине
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Сайдик заявил о росте числа обстрелов в Донбассе

Спецпредставитель председателя ОБСЕ призвал стороны конфликта соблюдать перемирие

МИНСК, 15 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик констатировал возросшее число обстрелов вдоль линии соприкосновения сторон в Донбассе.

"Не могу положительно оценить соблюдение режима прекращения огня, число нарушений в последнее время значительно возросло", - сказал он журналистам во вторник по итогам заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

В этой связи Сайдик призвал стороны конфликта соблюдать перемирие. "Еще раз настойчиво обращаюсь к сторонам [конфликта] и призываю их, осознавая политическую и гуманитарную ответственность перед гражданским населением, сделать все необходимое для обеспечения устойчивого перемирия", - подчеркнул он.

Теги
УкраинаКризис на Украине
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