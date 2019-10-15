Стерджен пообещала запросить у Лондона санкцию на проведение референдума о независимости

ЛОНДОН, 15 октября. /ТАСС/. Первый министр Шотландии, лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стерджен пообещала, что до конца года потребует от Лондона наделения Эдинбурга законным правом на проведение референдума о независимости региона. Об этом она заявила во вторник, выступая на съезде партии в Абердине.

"Сегодня я могу подтвердить, что до конца года затребую трансфер власти, который не оставит сомнений в легитимности референдума", - сказала Стерджен.

Ранее политик уже заявляла о том, что до конца года направит запрос в соответствии с разделом 30 Акта о Шотландии от 1998 года. Согласно этому разделу, парламент Великобритании обязан предоставить региону право провести референдум. Для этого требуется согласие трех государственных институтов: парламента Шотландии, нижней и верхней палат парламента Соединенного Королевства.

"Не сомневайтесь, мы одерживаем победу в борьбе за независимость. Надежда для Шотландии заключается в том, чтобы стать независимой страной. Пришло время, чтобы мы сами отвечали за свое будущее", - сказала Стержден.

Глава ШНП при этом подчеркнула, что Шотландия, большинство граждан которой на референдуме 2016 года проголосовали против выхода из ЕС, никогда не согласится на "развод" с Евросоюзом. "Шотландия станет единственной территорией в Великобритании, которая покинет ЕС против своей воли и не будет иметь слова по поводу наших будущих отношений с Европой. Мы не знаем еще, выйдет ли Великобритания из ЕС со сделкой или без, но мы знаем что ни один из этих вариантов не отвечает интересам Шотландии", - сказала Стерджен.

Референдум по вопросу о независимости Шотландии состоялся в 2014 году. 55% процентов его участников высказались за сохранение союза между Эдинбургом с Лондоном. Однако правящая в регионе ШНП воспользовалась итогами общебританского референдума о дальнейшем членстве в ЕС, на котором население Шотландии, в отличие от Великобритании в целом, не поддержало Brexit. Это обстоятельство дало повод для продвижения идеи нового референдума о независимости, который Стерджен собирается организовать до окончания полномочий нынешнего созыва шотландского парламента в 2021 году.