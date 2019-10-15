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Кризис на Украине

В ДНР сообщили, что украинские силы обстреляли юг республики и окраины Донецка

Обстрелам подверглись районы сел Дзержинское, Безыменное и Саханка, отметили в ДНР

ДОНЕЦК, 15 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли во вторник южные районы Донецкой народной республики (ДНР) и окрестности города Донецк. Об этом заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), передает Донецкое агентство новостей (ДАН).

Как сообщается, украинская армия начала стрельбу из танков на юге республики. Обстрелам подверглись районы сел Дзержинское, Безыменное и Саханка. В общей сложности было произведено пять выстрелов. Также применялось вооружение боевых машин пехоты БМП-2.

Подразделения ВСУ также открыли огонь по предместьям Макеевки, окраинам Донецка и Ясиноватой. Применялись минометы, вооружение БМП, гранатометы, стрелковое оружие, отмечает представительство ДНР в СЦКК.

Ранее представители ДНР сообщали о нанесении ВСУ мощных ударов на донецком и мариупольском направлениях в период, когда в Минске во вторник проходило очередной заседание Контактной группы по вопросам безопасности.

В пресс-службе управления Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) сообщили во вторник, что подразделения ВСУ с начала суток дважды нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию ЛНР.

Теги
УкраинаКризис на Украине
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