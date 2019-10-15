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Военная операция Турции на севере Сирии

СМИ: покинувших Сирию американских военных разместят в Ираке и Кувейте

Речь идет о примерно 1 тыс. военнослужащих, которые продолжат участвовать в операциях на сирийской границе против исламистов

ТАСС, 15 октября. Военнослужащие США, которые выводятся из северо-восточных районов Сирии, будут размещены в соседних арабских государствах, главным образом в Ираке. Об этом, как передал телеканал Rudaw, сообщил во вторник представитель американских вооруженных сил в регионе.

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По его словам, "около тысячи американских военных, которые эвакуируются из Сирии, будут дислоцированы в Ираке, Кувейте и, возможно, Иордании". Офицер ВС США отметил, что большая часть этого контингента разместится в Ираке. Эти силы, добавил он, "будут задействованы в боевых операциях на границе с Сирией против террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ)".

В воскресенье американский министр обороны Марк Эспер заявил, что его страна начинает вывод приблизительно тысячи своих военнослужащих с севера Сирии из-за наступления Турции, которая, вероятно, намерена расширить его еще дальше на юг и запад.

Теги
СШАИорданияИракКувейтСирияТурцияВоенная операция Турции на севере Сирии
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