Глава МВД Сербии назвал победой международного права отзыв заявки Косова в Интерпол

БЕЛГРАД, 15 октября. /ТАСС/. Отзыв заявки непризнанного Косова на вступление в Международную организацию уголовной полиции (Интерпол) является большой победой Сербии и международного права. Об этом заявил во вторник глава МВД Сербии Небойша Стефанович, сообщила пресс-служба ведомства.

Стефанович подчеркнул, что это значительная дипломатическая победа Сербии и победа международного права, полиции и всех тех, кто выступал против политизации Интерпола. "Благодаря тому, что большинство стран-членов Интерпола решили не поддерживать предложение, заявка Приштины стать частью Интерпола отозвана непосредственно перед началом заседания Генеральной ассамблеи организации", - цитирует пресс-служба слова министра.

Ранее глава МИД Сербии Ивица Дачич сообщил, что в посольство Сербии в Париже была доставлена официальная нота от премьера Косова Рамуша Харадиная, в которой говорится об отзыве заявки на вступление.

В ноябре 2018 года Генеральная ассамблея Интерпола в Дубае отказалась принять непризнанное Косово в организацию: против проголосовало 51 государство, в том числе Россия, Китай, Испания, за - 68 стран, воздержались 16. Для принятия в организацию косоварам необходимо было набрать две трети голосов. Президент Сербии Александар Вучич поблагодарил страны, голосовавшие против принятия Косова в Интерпол, за их принципиальную позицию. В свою очередь глава МИД Сербии Ивица Дачич назвал отказ Косову в принятии в Интерпол "великой победой Сербии".

Приштина на протяжении последних лет предпринимает попытки добиться полноправного членства в таких международных организациях, как ЮНЕСКО и Интерпол, чтобы впоследствии стать полноправным членом ООН. Косово уже является членом двух специальных агентств ООН - Всемирного банка и Международного валютного фонда.

Косовский парламент провозгласил независимость края в одностороннем порядке в феврале 2008 года, а в 2010 году Международный суд ООН признал это решение легитимным. В настоящее время Республику Косово, по версии Белграда, признают менее 100 стран, при этом Приштина утверждает, что таких государств 117. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Израиль, Индия, Китай, а также пять членов ЕС.