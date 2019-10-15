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Военная операция Турции на севере Сирии

Швеция аннулировала разрешения на экспорт военной техники в Турцию

В Инспекции по стратегическим продуктам не уточнили, о каких именно разрешениях идет речь

СТОКГОЛЬМ, 15 октября. /ТАСС/. Швеция отзывает все действующие разрешения на экспорт военной техники в Турцию. Решение было принято Инспекцией по стратегическим продуктам (ISP), сообщает во вторник телеканал SVT.

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"Есть два действующих разрешения, которые аннулированы", - сообщил исполняющий обязанности генерального директора ISP Карл Юхан Висландер.

Он не пояснил, о каких именно разрешениях идет речь, но добавил, что соответствующие компании были проинформированы.

Объем шведского экспорта военной техники в Турцию Швеция не является большим. С апреля 2017 года не было одобрено ни одной новой лицензии на военный экспорт в эту страну.

Теги
ШвецияТурцияВоенная операция Турции на севере Сирии
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