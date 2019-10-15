Reuters: большинство экономистов ожидают отсрочку Brexit

ЛОНДОН, 15 октября. /ТАСС/. Подавляющее число экономистов, опрошенных агентством Reuters , считает, что дата выхода Великобритании из состава ЕС будет отложена. Как говорится в распространенном во вторник отчете, в таком исходе уверены 44 из 49 опрошенных экспертов.

При этом шансы того, что "развод" произойдет по жесткому сценарию, то есть без сделки вовсе, не оцениваются экономистами как очень высокие, хотя они и немного возросли. 35% участников опроса, проведенного с 7 по 15 октября, полагают, что стороны в результате не смогут согласовать сделку. Для сравнения, в сентябре так считали 30% собеседников информационного агентства.

"Несмотря на все полные азарта комментарии, я все еще думаю, что вероятность выхода без сделки низка. Это приведет к значительным проблемам в экономике", - приводит Reuters мнение эксперта Commerzbank Питера Диксона. "Самым вероятным сценарием в настоящий момент представляется продление переговоров по Brexit, за которым последуют всеобщие выборы", - сказал в свою очередь Джон Хоксворс из аудиторско-консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers.

Соединенное Королевство должно было выйти из состава ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством во главе с премьером Терезой Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.

Сменивший ее Борис Джонсон настаивает на том, что страна не будет просить Брюссель о новых отсрочках и должна покинуть Евросоюз не позднее 31 октября.