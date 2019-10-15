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Brexit

Премьер Ирландии указал на признаки прогресса в достижении сделки по Brexit

Лео Варадкар добавил, что "дистанция между позициями ЕС и Великобританией пока значительна, но все может измениться в течение ближайших часов"

ДУБЛИН, 15 октября. /ТАСС/. Глава правительства Ирландии Лео Варадкар отметил признаки того, что в переговорах по новому тексту соглашения о выходе Великобритании из ЕС будет достигнут прогресс. Об этом он сообщил во вторник в Дублине национальному телеканалу RTE.

"Есть признаки того, что мы движемся в нужном направлении и достигнем прогресса", - сказал ирландский премьер.

Он однако добавил, что "на данный момент пока не ясно, успеем ли мы до саммита ЕС, который начинается 17 октября". "Скорректированный текст соглашения о выходе - это международный договор", - напомнил Варадкар.

Глава правительства Ирландии добавил, что "дистанция между позициями ЕС и Великобританией пока значительна, но все может измениться в течение ближайших часов".

Варадкар сообщил репортерам, что к вечеру вторника ждет обновленной информации из Брюсселя. Ранее главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье на брифинге послов стран-членов сообщил, что "предложения, выдвинутые Великобританией, пока еще недостаточно проработаны", напомнил телеканал.

Варадкар также дал краткий комментарий по поводу своей недавней встречи с Борисом Джонсоном (в Северной Англии 10 октября - прим. ТАСС). "Британский премьер с большой уверенностью заявил мне о том, что сможет добиться в парламенте ратификации соглашения о выходе", - сообщил глава правительства Ирландии.

Теги
ИрландияBrexit
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