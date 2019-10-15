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Верховная рада завершила заседание во вторник, не приняв ни одного законопроекта

Заседание закрылось после голосования по 188-й правке к законопроекту, которым сокращается число судей Верховного суда почти в два раза - до 100

КИЕВ, 15 октября. /ТАСС/. Парламент Украины, который после своего избрания вел активную деятельность, принимая большое количество законопроектов каждый день, во вторник не смог принять ни одного документа. Вечернее заседание закрыл спикер Рады Дмитрий Разумков, а рассмотрение поправок к законопроекту о сокращении судей Верховного суда парламентарии не завершили.

Заседание парламента во вторник началось на два с половиной часа позже обычного, сразу после окончания работы Согласительного совета фракций. Он был перенесен с понедельника, так как накануне в стране был государственный праздник - День защитника Украины. В результате парламентарии до конца рабочего дня - до 18:00 - голосовали по правкам к одному лишь законопроекту, которым сокращается число судей Верховного суда почти в два раза - до 100. Заседание закрылось после голосования по 188-й правке.

С утра в ходе Согласительного совета Разумков анонсировал прекращение работы парламента в так называемом турборежиме к концу текущей недели. Он пообещал, что Рада перейдет к "более плановой работе", а "турборежим" нужен для обеспечения "законодательной базы, которая была необходима для других вертикалей власти для внедрения реформ". В то же время спикер Рады заверил, что новый режим работы не будет означать снижения темпов или изменений в качестве. Спикер признал, что такое решение связано также с рекомендацией премьер-министра Алексея Гончарука. Гончарук, представляя в Раде 4 октября программу работы правительства на пять лет, раскритиковал "турборежим" и призвал депутатов "организовывать работу системно, чтобы работа парламента была прогнозируемой для украинцев и бизнеса".

Теги
УкраинаРазумков, Дмитрий Александрович
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