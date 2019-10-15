Guardian: текст соглашения по Brexit могут опубликовать 16 октября

ЛОНДОН, 15 октября. /ТАСС/. Великобритания и Евросоюз настолько близки к заключению сделки по Brexit, что текст соглашения может быть опубликован уже 16 октября. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на британские и европейские источники.

По информации издания, прорыв стал возможен благодаря тому, что Лондон пошел на большие уступки в вопросе таможенного контроля после Brexit. Так, The Guardian пишет о том, что таможенная граница будет проходить по Ирландскому морю, отделяющему основную часть Великобритании от острова Ирландия. Как сообщается, Лондон мог пойти на подобный шаг, получив гарантии, что во входящей в состав королевства Северной Ирландии будут применяться те же таможенные правила, что и во всей остальной Великобритании. Детали этого механизма не сообщаются.

The Guardian указывает на то, что британскому премьер-министру Борису Джонсону понадобится еще добиться принятия этой сделки парламентом, в том числе депутатами Демократической юнионистской партии Северной Ирландии (ДЮП), которые ранее решительно отвергали возможность появления границы по Ирландскому морю.

Новостной сайт huffingtonpost.co.uk со ссылкой на источник в ДЮП уже сообщил, что партия не поддержит новую сделку британского премьера, если тот пойдет на новые уступки в отношении Северной Ирландии. Пока не ясно, идет ли речь об уже согласованных предложениях Лондона или о тех, которые могут последовать.

Великобритания должна покинуть ЕС по итогам прошедшего в 2016 году референдума. Изначально Brexit был запланирован на 29 марта 2019 года, однако британские парламентарии трижды отклоняли проект соглашения с Евросоюзом, в итоге выход из сообщества был перенесен на апрель, затем - на 31 октября. Джонсон обещает осуществить Brexit именно в этот день со сделкой или без нее.