СМИ: турецкие ВС заняли несколько деревень вдоль трассы Алеппо - Телль-Тамер

ТАСС, 15 октября. Турецкие ВС и воюющие на их стороне формирования вооруженной сирийской оппозиции заняли несколько деревень вдоль трассы между городом Алеппо и населенным пунктом Телль-Тамер, расположенным в провинции Хасеке в 30 км от границы с Турцией. Об этом во вторник сообщил сирийский телеканал Al Ekhbariya.