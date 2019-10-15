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Военная операция Турции на севере Сирии

СМИ: турецкие ВС заняли несколько деревень вдоль трассы Алеппо - Телль-Тамер

По сведениям телеканала Al Ekhbariya, эти деревни находятся на расстоянии около 10 км от позиций сирийской армии

ТАСС, 15 октября. Турецкие ВС и воюющие на их стороне формирования вооруженной сирийской оппозиции заняли несколько деревень вдоль трассы между городом Алеппо и населенным пунктом Телль-Тамер, расположенным в провинции Хасеке в 30 км от границы с Турцией. Об этом во вторник сообщил сирийский телеканал Al Ekhbariya.

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По его сведениям, указанные деревни находятся на расстоянии около 10 км от позиций сирийской армии.

Ранее во вторник телеканал Al-Hadath сообщил о том, что сирийские правительственные силы стягивают подкрепления к Телль-Тамеру.

Теги
СирияТурцияВоенная операция Турции на севере Сирии
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