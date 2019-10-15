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Джулиани разочаровался в Болтоне из-за его реакции на разбирательство на Украине

Ранее экс-помощник президента США по национальной безопасности сравнил адвоката Дональда Трампа с гранатой, которая рано или поздно взорвется и нанесет ущерб окружающим

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. Адвокат президента США Рудольф Джулиани разочаровался в Джоне Болтоне из-за того, что он в бытность свою помощником главы государства по национальной безопасности не одобрял проводимого им разбирательства деятельности бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера на Украине. Об этом Джулиани заявил во вторник телеканалу Fox News.

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"Я разочаровался в Джоне", - отметил адвокат президента Дональда Трампа, комментируя публикацию газеты The New York Times о том, что Болтон сравнивал его с гранатой, которая рано или поздно взорвется и нанесет ущерб окружающим. "Я не уверен, что он [Болтон] правильно разобрался во всех доказательствах, которые я собрал по поручению президента. Это были доказательства сокрытия улик, касавшихся украинского сговора и источников ложной информации о президенте [Трампе]", - пояснил Джулиани.

The New York Times изложила показания, которые давала в понедельник в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса США Фиона Хилл, которая ранее являлась старшим директором по России Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома. Якобы Болтон сравнивал деятельность Джулиани на Украине с подготовкой сделки по продаже наркотиков. Он дал указание Хилл проинформировать о происходящем юрисконсультов в СНБ. Болтон лично не хотел иметь никакого отношения к работе адвоката главы государства.

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался крупный скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Высказывались предположения, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа.

Байден сейчас является одним из наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.

Теги
СШАБолтон, Джон
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