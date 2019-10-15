Генпрокуратура Украины завела несколько дел по фактам крупных хищений в оборонной сфере

КИЕВ, 15 октября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) открыла ряд уголовных дел по фактам хищений бюджетных средств в особо крупных размерах при производстве оружия на оборонных предприятиях. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ведомства.

"Генеральная прокуратура Украины начала ряд уголовных производств по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах") по преступлениям в оборонной сфере", - говорится в сообщении пресс-службы, уточнив что заведено три уголовных дела.

Одно из них, согласно сообщению прокуратуры, касается хищения бывшими высокопоставленными лицами совместно с должностными лицами предприятий оборонного комплекса бюджетных средств при исполнении государственного оборонного заказа на производство 152-мм боеприпасов для артиллерийской системы "Гиацинт". Кроме этого, открыто дело по факту незаконного использования бюджетных средств для производства 82-мм миномета "Верба", также начато досудебное расследование по факту закупки бронемашин "Oncilla" польской компании "Mista" по завышенным ценам. "Проведение досудебного расследования поручено Национальному антикоррупционному бюро Украины", - добавили в ГПУ.

Госконцерн "Укроборонпром", объединяющий предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, в феврале оказался в центре коррупционного скандала, что стоило экс-президенту страны Петру Порошенко значительного падения рейтинга перед очередными выборами главы государства. После скандала власти Украины заявили о намерении ликвидировать предприятие, однако позже приняли решение реформировать его.

14 сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины уже открыло уголовное дело по факту возможной недостоверной информации, указанной бывшим генеральным директором концерна "Укроборонпром" Павлом Букиным в декларации. В марте Бюро провело обыски у Букина по делу о хищениях в оборонном секторе.