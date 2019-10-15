Контактная группа не смогла согласовать новую дату разведения сил в Золотом и Петровском

МИНСК, 15 октября. /ТАСС/. Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины не смогла во вторник согласовать новую дату разведения сил и средств в Золотом и Петровском. После срыва Киевом на прошлой неделе договоренностей об отводе войск именно этот вопрос был главной темой заседания.

"Ситуация с безопасностью в зоне конфликта, а также вопросы разведения сил и средств в Золотом и Петровском были сегодня основными темами контактной группы и рабочей группы по безопасности, - сообщил по итогам заседания в Минске спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик. - Стороны сегодня подтвердили необходимость выполнения договоренностей по разведению сил. Обсуждались новые даты и график разведения. Но договоренностей по конкретной дате не достигли".

Сайдик также констатировал новое обострение ситуации на линии соприкосновения. Он заявил, что число нарушений режима прекращения огня в последнее время резко возросло и призвал стороны к ответственности перед мирными жителями региона. "Еще раз настойчиво обращаюсь к сторонам и призываю их, осознавая политическую и гуманитарную ответственность перед гражданским населением, сделать все необходимое для обеспечения устойчивого перемирия", - сказал он.

При этом он рассказал о тех позитивных переменах, которые происходят в Станице Луганской, где ранее войска развести удалось. "Видел большие достижения по созданию условий для людей по пересечению линии соприкосновения на этом участке, - сказал он. - Меня особенно впечатлили темпы работ по ремонту моста через реку Северский Донец. 4 октября там был открыт временный обходной мост, по которому я прошел, и смог наблюдать за восстановлением разрушенного пролета основного перехода".

Угроза неонацистов

Полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов заявил, что срыв договоренностей о разведении войск в Золотом и Петровском - очередное подтверждение того, что главной причиной торможения минского процесса является позиция Киева. "Если бы Киев проявил политическую волю к выполнению своих минских обязательств, ситуация сдвинулась бы с мертвой точки. На том участке, где Киев выполнил свои обязательства, на участке у Станицы Луганской - ситуация стала более безопасной. Там становится возможным восстановление разрушенных объектов, становится легче повседневная жизнь людей", - сказал он.

В этом контексте Грызлов указал на угрозу, которую представляет для ситуации в Донбассе активизация украинских неонацистов. "Они участвовали в карательных действиях в Донбассе, всегда присутствовали на линии разграничения и далеко не всегда подчинялись официальному командованию Вооруженных сил Украины. Сейчас эти группировки заявляют о планах занять все позиции в Петровском и Золотом и ведут соответствующую подготовку. Акции радикальных националистов проходят в городах и регионах Украины беспрепятственно и даже при поддержке местных властей", - отметил полпред РФ.

Он подчеркнул, что за прошедшие годы киевская власть не сделала ничего для роспуска и разоружения неонацистских формирований. "Хотя этого напрямую требовали минские обязательства Украины. Напротив, киевская "партия войны" всячески холила и лелеяла неонацистов как свою ударную силу. Результат этой киевской политики сегодня налицо", - считает Грызлов.

Власть в Киеве, по его словам, по-прежнему пока не проявляет воли, чтобы противодействовать радикалам. "Продолжается заигрывание с националистами, но это заигрывание не может привести ни к чему хорошему, - уверен Грызлов. - Надо понимать, что Донбасс никогда не подчинится неонацистам, не подчинится пособникам и покровителям неонацизма. Это нужно понимать и тем западным партнерам Украины, кто действительно хочет помочь разрешению кризиса".

Децентрализация вместо особого статуса

В рамках политической подгруппы, по сути, вновь произошел откат украинской стороны на старые позиции. Как говорится в заявлении МИД ДНР, опубликованном в его официальном Telegram-канале, нынешнее обсуждение повестки показало, что украинские власти пытаются подменить предусмотренное "формулой Штайнмайера" предоставление Донбассу особого статуса понятием децентрализации в своей собственной трактовке.

"Несмотря на успех, достигнутый на прошлом заседании контактной группы, темпы этого прогресса сегодня на политическом треке не сохранились, - констатировало внешнеполитическое ведомство ДНР. - Киевские переговорщики находят все новые способы нивелировать любой прогресс. Сегодня это были попытки подменить понятием децентрализации особый статус Донбасса и его закрепление в конституции".

МИД ДНР заявил, что считает такой недобросовестный подход украинской стороны неприемлемым и будет настаивать "на четком и буквальном выполнении документа, одобренного Советом Безопасности ООН, - комплекса мер".

"Украинская сторона должна отдавать себе отчет, что лишь особый статус Донбасса, надлежащим образом закрепленный на конституционном уровне, является единственным путем долгосрочного мирного урегулирования конфликта", - заявил МИД республики.

Позиция Киева не меняется

После заседания в Минске пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарья Олифер разместила на своей странице в Facebook сообщение, которое четко демонстрирует, что позиция Киева по ключевым аспектам мирного урегулирования не претерпела никаких изменений со времени бывшей администрации. Как и при президенте Петре Порошенко, украинская делегация продолжает настаивать на приоритетности решений вопросов безопасности, откладывая на потом вопросы политического урегулирования, хотя в минских соглашениях они идут параллельно.

Как указала Олифер, "выполнение политического блока вопросов возможно только при условии роспуска ДНР и ЛНР, полного прекращения огня, обеспечения эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины, вывода вооруженных формирований иностранных войск и военной техники, разведения сил и средств вдоль всей линии соприкосновения".

Более того, прежде чем проводить оговоренные минскими соглашениями местные выборы в Донбассе, Киев требует обеспечения там работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей, а также установления контроля над неподконтрольным ныне Украине участком российско-украинской границы, хотя это должно произойти, согласно тем же минским соглашениям, только после завершения на Украине конституционной реформы с принятием новой конституции страны, предполагающей предоставление отдельным районом Донецкой и Луганской областей особого статуса на постоянной основе.

В экономической сфере украинская делегация во вторник также требовала отказа республик от рублевой зоны и возвращения украинского контроля над расположенными там промышленными предприятиями, которые ДНР и ЛНР вынуждены были взять во временное управление из-за введения Украиной полной торгово-экономической и финансовой блокады региона, опять же в нарушение минских соглашений, предполагающих восстановление хозяйственных связей с Донбассом.

Именно такая позиция Киева, стремящегося переиначить договоренности 2015 года, завела в свое время минский переговорный процесс в тупик.

Необходим диалог

Тем не менее полпред РФ заявил о необходимости перейти к реализации "формулы Штайнмайера" и обеспечить диалог между сторонами конфликта в Донбассе. Он напомнил, что по итогам прошлой встречи представители Киева, Донецка и Луганска "в абсолютно одинаковом формате - в письмах на имя представителя ОБСЕ - согласовали, приняли "формулу Штайнмайера". "Прозвучали политические заявления о принятии формулы. Это создало предпосылки для дальнейшей работы. Теперь важно перейти к реализации этой формулы в украинском законодательстве, по согласованию с Донецком и Луганском", - призвал он.

Грызлов считает, что это было бы началом выполнения обещаний, данных новой властью в Киеве своим избирателям, и означало бы предметные шаги к выполнению минских и нормандских договоренностей, выполнению резолюции Совета Безопасности ООН.

При этом полпред РФ в очередной раз напомнил, что главный фактор - это необходимость стабильного политического диалога между Киевом и Донбассом. "Пока есть только элементы такого диалога, прежде всего в рамках рабочих подгрупп и контактной группы", - констатировал Грызлов.