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Азербайджан направил ноту МИД России из-за визита депутата Затулина в Карабах

Как указали в диппредставительстве республики, Баку попросил российскую сторону дать оценку высказываниям депутата по карабахскому урегулированию

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Азербайджан направил ноту в МИД России в связи с участием первого заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина в мероприятиях в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в сообщении посольства республики в Москве, поступившем во вторник в ТАСС.

Как указали в диппредставительстве, "в Министерство иностранных дел Российской Федерации была направлена официальная нота, отражающая обеспокоенность азербайджанской стороны" в связи с участием Затулина в мероприятиях в Нагорном Карабахе. В ноте посольство просит российскую сторону дать оценку высказываниям депутата по карабахскому урегулированию.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с сопредседателями - Россией, США и Францией.

Теги
АзербайджанАрменияСШАРоссияФранцияЗатулин, Константин Федорович
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