AFP: Пенс отправится в Турцию на переговоры "в течение 24 часов"

ТАСС, 15 октября. Вице-президент США Майкл Пенс отправится в Турцию "в течение 24 часов", чтобы попытаться договориться о прекращении огня между курдскими формированиями и турецкими военными на северо-востоке Сирии.

Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

Война как "Источник мира".

Война как "Источник мира". Зачем Турции понадобилась операция в Сирии?

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Об этом во вторник сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник в США.

"Наша первоочередная задача - задействовать нашу дипломатию, чтобы попытаться добиться прекращения огня и поставить ситуацию под контроль", - цитирует агентство высокопоставленного американского чиновника, выступавшего перед журналистами на условиях анонимности.

Отмечается, что Пенса будут сопровождать помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен и спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.