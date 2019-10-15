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Военная операция Турции на севере Сирии

AFP: Пенс отправится в Турцию на переговоры "в течение 24 часов"

По данным агентства, его будут сопровождать помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен и спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри

ТАСС, 15 октября. Вице-президент США Майкл Пенс отправится в Турцию "в течение 24 часов", чтобы попытаться договориться о прекращении огня между курдскими формированиями и турецкими военными на северо-востоке Сирии.

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Об этом во вторник сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник в США.

"Наша первоочередная задача - задействовать нашу дипломатию, чтобы попытаться добиться прекращения огня и поставить ситуацию под контроль", - цитирует агентство высокопоставленного американского чиновника, выступавшего перед журналистами на условиях анонимности.

Отмечается, что Пенса будут сопровождать помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен и спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

 

Теги
СШАТурцияПенс, Майкл (Майк)Военная операция Турции на севере Сирии
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