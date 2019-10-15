Замгенсека ООН рассказала о росте риска ядерной конфронтации

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Многие аналитические организации и эксперты по контролю над вооружениями рассуждают о растущем риске ядерной конфронтации в мире, у этих опасений есть немало причин. Об этом заявила в интервью газете " Коммерсантъ " заместитель генерального секретаря ООН и высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.

"Об этом предупреждают не только российские дипломаты. Многие аналитические организации, эксперты по контролю над вооружениями говорят про растущий риск ядерной конфронтации. Знаменитые часы Судного дня снова вернули на без двух минут полночь. Существуют серьезные опасения того, что ситуация снова становится довольно опасной", - сказала она.

Накамицу указала, что причин для этого существует немало. По ее мнению, одной из них является то, что доверие между государствами, включая ядерные державы, серьезно нарушено. "Как сказал генеральный секретарь ООН, мир сейчас находится в состоянии беспорядка из-за дефицита доверия", - добавила она.

Другой причиной замгенсека ООН назвала нехватку диалога и отметила, что, скорее всего, "ведущие державы и другие страны начинают ценить военные возможности больше дипломатии, переговоров и диалога". Накамицу отметила общее ухудшение состояния международных отношений. "Что и выливается во всю эту острую риторику: "У нас так много возможностей, так много силы, мы готовы начать военную агрессию или гонку вооружений". На наших глазах развивается неутешительная ситуация", - добавила она.

Накамицу подчеркнула, что дефицит доверия и недостаток диалога приводят к разрушению того, что международное сообщество добивалось много лет. "Контроль над вооружением и режимы разоружения, соответствующие организации - ко всему этому в последнее время относятся со все меньшим уважением либо не выполняют в полной мере. Последний пример - Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - сказала она, добавив, что режим контроля над вооружениями начинает ослабевать.

Заместитель генсекретаря ООН упомянула и о геополитическом факторе, указав на то, что мир стал более сложным и многополярным. "Есть страны - обладательницы ядерного оружия, вовлеченные в региональную конкуренцию и соперничество. Например, так можно сказать про ситуацию вокруг Кашмира, которая вызывает обеспокоенность, поскольку речь идет о двух странах с ядерным потенциалом. Региональные споры и стратегическое соперничество с ядерным контекстом имеют место и на Ближнем Востоке", - сказала Накамицу.

Победителей не будет

Отвечая на вопрос о возможности ограниченной ядерной войны, замгенсека ООН подчеркнула, что даже такое столкновение с использованием ядерного оружия недопустимо. "Нет, не верим. Наша позиция очень четкая: ядерное оружие никогда не должно быть вновь применено. Этот принцип мы непременно должны отстаивать", - сказала она.

Накамицу упомянула, что генсек Организации включил этот пункт в свою Программу по разоружению в качестве одного из приоритетных, и напомнила, как Михаил Горбачев и Рональд Рейган выступили в свое время "с очень хорошим заявлением - о том, что в ядерной войне не может быть победителей, а потому ее нельзя развязывать".

Накамицу указала на необходимость отстаивать и продвигать принципиальную позицию о том, что ядерное оружие никогда не должно быть применено вновь. "Хиросима и Нагасаки должны всегда напоминать нам о важности этого принципа", - сказала она.