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Ситуация на Корейском полуострове

США считают, что Китай должен усилить давление на КНДР

По мнению помощника министра обороны США Рэндалла Шривера, Пхеньяну необходимо вести себя на переговорах более конструктивно

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Китай мог бы усилить давление на КНДР, чтобы Пхеньян более конструктивно вел себя на переговорах с США. Об этом заявил во вторник помощник министра обороны США по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Рэндалл Шривер.

"Китай в значительной степени несет ответственность за КНДР, не только с военной точки зрения, но и в экономической сфере, инфраструктуре. - сказал Шривер на конференции, посвященной роли Пекина в регионе. - Китай стал самым важным партнером КНДР. Хотим, чтобы Пекин предпринимал больше".

"Можно усилить давление на Пхеньян, чтобы он вел себя более конструктивно в переговорах, которые должны возобновиться", - отметил помощник главы Пентагона

5 октября представители США и КНДР встретились в Швеции, но переговоры на рабочем уровне закончились безрезультатно. Глава делегации КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале переговоров и посоветовал американской стороне лучше обдумать собственную позицию. В Государственном департаменте США не согласились с такой оценкой и назвали встречу конструктивной. Представители США также приняли приглашение Швеции вернуться в Стокгольм через две недели и продолжить переговоры с КНДР.

Теги
СШАКНДРКитайСитуация на Корейском полуострове
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