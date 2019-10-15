США считают, что Китай должен усилить давление на КНДР

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Китай мог бы усилить давление на КНДР, чтобы Пхеньян более конструктивно вел себя на переговорах с США. Об этом заявил во вторник помощник министра обороны США по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Рэндалл Шривер.

"Китай в значительной степени несет ответственность за КНДР, не только с военной точки зрения, но и в экономической сфере, инфраструктуре. - сказал Шривер на конференции, посвященной роли Пекина в регионе. - Китай стал самым важным партнером КНДР. Хотим, чтобы Пекин предпринимал больше".

"Можно усилить давление на Пхеньян, чтобы он вел себя более конструктивно в переговорах, которые должны возобновиться", - отметил помощник главы Пентагона

5 октября представители США и КНДР встретились в Швеции, но переговоры на рабочем уровне закончились безрезультатно. Глава делегации КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале переговоров и посоветовал американской стороне лучше обдумать собственную позицию. В Государственном департаменте США не согласились с такой оценкой и назвали встречу конструктивной. Представители США также приняли приглашение Швеции вернуться в Стокгольм через две недели и продолжить переговоры с КНДР.