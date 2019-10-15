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Кризис на Украине

В ДНР заявили, что украинские силовики обстреляли поселок в республике

В результате обстрела зафиксированы повреждения дома и линии электропередачи, сообщили в ДНР

ДОНЕЦК, 15 октября. /ТАСС/. Линия электропередачи, жилой дом и хозяйственные постройки повреждены в поселке Александровка Донецкой народной республики (ДНР) в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"С 17:45 ВСУ ведут огонь в направлении поселка Александровка с применением различного рода вооружения. В результате обстрела зафиксировано повреждение дома и хозпостройки по улице Шевченко, 206. Также повреждена линия электропередачи, улица Шевченко обесточена", - цитирует сообщение Донецкое агентство новостей.

На встрече в Минске 17 июля участники переговоров объявили, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать всеобъемлющий и бессрочный режим прекращения огня. В заявление о перемирии были включены обязательства сторон о дополнительных мерах по его соблюдению, на чем давно настаивали представители республик Донбасса. Украинские военные в тот же день нарушили договоренность, обстреляв село Новая Таврия на юге ДНР.

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