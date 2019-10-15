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ABC: Джулиани отказался предоставлять Конгрессу документы о разговоре Трампа с Зеленским

Демократы потребовали от адвоката Трампа к 15 октября предоставить все документы о разговоре президентов США и Украины

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отказался предоставить Конгрессу документы о разговоре президентов Соединенных Штатов и Украины. Об этом сообщила во вторник телекомпания ABC.

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Ранее демократы Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США потребовали от Джулиани к 15 октября предоставить все документы о разговоре президента США и украинского лидера Владимира Зеленского. Джулиани, по данным ABC, отказался выполнять данное требование и во вторник освободил от исполнения обязанностей своего адвоката Джона Сейла, который занимался делами, связанными с его вызовом в Конгресс для дачи показаний.

"Если они [демократы в Конгрессе] вызовут меня в суд, я вынужден буду нанять другого адвоката", - приводит в свою очередь слова Джулиани телекомпания CNN. В конце сентября адвокат Трампа подчеркивал, что будет готов дать показания в Конгрессе лишь с согласия президента Соединенных Штатов.

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне возник крупный скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Высказывались предположения, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа.

Байден сейчас является одним из наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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