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Полиция применила силу против участников протестов Каталонии

Около 40 тыс. сторонников независимости Каталонии устроили манифестацию недалеко от здания представительства правительства Испании в Барселоне
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Описание
© AP Photo/Emilio Morenatt
© AP Photo/Bernat Armangue
© AP Photo/Emilio Morenatti
© AP Photo/Emilio Morenatti

МАДРИД, 15 октября. /ТАСС/. Полицейские вынуждены были неоднократно применить во вторник силу против участников акций протеста в разных городах испанской Каталонии, в том числе в центре Барселоны. Кадры случившегося показал телеканал 24 horas.

Около 40 тыс. сторонников независимости Каталонии устроили манифестацию недалеко от здания представительства правительства Испании в Барселоне. На кадрах видно, как молодые люди с масками на лицах стали бросать в стражей порядка различные предметы, в том числе бутылки, банки и петарды. Некоторые участники акции также попытались прорвать полицейское оцепление. В результате сотрудники правоохранительных органов оттеснили протестующих, применив дубинки.

Пока сообщается о троих задержанных в ходе акций в каталонской столице. Некоторые участники протестов попытались соорудить баррикады с помощью мусорных контейнеров, другие стали поджигать мусор и картон. По данным газеты La Vanguardia, столкновения между стражами порядка и манифестантами также произошли в Льейде, Жироне и Таррагоне. К настоящему моменту поступают сведения о семи пострадавших в ходе манифестаций.

Организаторами митингов у зданий представительств правительства Испании стали организации Òmnium Cultural и Национальная каталонская ассамблея, которые выступают за выход региона из состава королевства. Акции проходят в разных городах Каталонии после того, как Верховный суд Испании вынес в понедельник вердикт в отношении региональных политиков, которые причастны к организации референдума о независимости, их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы. Некоторые из проходивших по делу были признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Максимальный срок получил экс-замглавы правительства автономной области Ориол Жункерас.

В результате прошедших в понедельник протестов пострадали около 130 человек, также около 70 стражей порядка получили различные травмы.

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава королевства, Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.

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Испания
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