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Brexit

Североирландская партия ДЮП заявила о сохраняющихся разногласиях по Brexit

Ранее европейские и британские политики высказывали осторожный оптимизм по поводу возможного заключения сделки

ЛОНДОН, 15 октября. /ТАСС/. Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии (ДЮП) заявила о том, что на пути к согласованию сделки по Brexit остаются разногласия. Об этом говорится в кратком коммюнике, распространенном по итогам состоявшейся во вторник встречи лидера партии Арлин Фостер с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном на Даунинг-стрит.

"Мы с уважением относимся к тому факту, что переговоры продолжаются, и поэтому не можем предоставить детальный комментарий. Однако будет честным указать на то, что разногласия сохраняются и требуется дальнейшая работа", - отмечается в коммюнике.

В настоящий момент в Брюсселе идут дискуссии по теме Brexit. Цель британских и европейских переговорщиков - попытаться сблизить свои позиции перед принципиально важным саммитом ЕС, намеченным на 17-18 октября. Вопрос границы на острове Ирландия между входящей в Соединенное Королевство Северной Ирландией и членом Евросоюза, Республикой Ирландия, остается самым большим камнем преткновения.

Во вторник европейские и британские политики высказывали осторожный оптимизм по поводу возможного заключения сделки. Газета The Guardian даже сообщила, что стороны настолько близки к достижению соглашения, что его текст может быть опубликован уже в среду утром. По информации издания, прорыв стал возможен благодаря тому, что Лондон пошел на большие уступки в вопросе таможенного контроля после Brexit. Так, The Guardian пишет о том, что таможенная граница будет проходить по Ирландскому морю, отделяющему основную часть Великобритании от острова Ирландия. Как сообщается, Лондон мог пойти на подобный шаг, получив гарантии, что в Северной Ирландии будут применяться те же таможенные правила, что и во всей остальной Великобритании.

Джонсону понадобится еще добиться принятия этой сделки парламентом, в том числе депутатами ДЮП, которые ранее решительно отвергали возможность появления таможенной границы в Ирландском море. Без поддержки юнионистов шансы правящей Консервативной партии добиться одобрения сделки практически исчезают, учитывая, что тори утратили большинство в британском парламенте.

Великобритания должна покинуть ЕС по итогам прошедшего в 2016 году референдума. Изначально Brexit был запланирован на 29 марта 2019 года, однако британские парламентарии трижды отклоняли проект соглашения с Евросоюзом, в итоге выход из сообщества был перенесен на апрель, затем - на 31 октября. Джонсон обещает осуществить Brexit именно в этот день со сделкой или без нее.

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