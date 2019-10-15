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Военная операция Турции на севере Сирии

Reuters: в Конгрессе анонсировали внесение законопроекта о санкциях против Турции

Ранее сенаторы Линдси Грэм и Крис Ван Холлен представили основные положения подготовленного документа. Они, в частности, предлагают ввести санкции в отношении активов турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм намерен в четверг внести в Конгресс законопроект о санкциях против Турции в связи с ее военной операцией на северо-востоке Сирии. Об этом, как сообщило агентство Reuters, законодатель сообщил журналистам во вторник.

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"Я буду вносить [законопроект о] санкциях против Турции в четверг. Я ценю то, что администрация сделала в отношении Турции исполнительными действиями, но большее впереди", - приводит агентство слова Грэма.

На прошлой неделе Грэм и сенатор-демократ Крис Ван Холлен представили основные положения своего законопроекта о санкциях против Турции. Помимо прочего, они предлагают ввести санкции в отношении активов турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и других представителей турецкого руководства, ограничить выдачу виз официальным лицам Турции. Законопроект также предусматривает меры против Анкары за покупку российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, рестрикции в отношении энергетического сектора страны и запрет на оказание США военной помощи Турции.

В понедельник президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о санкциях против Турции в связи с ее действиями в Сирии. Как следует из документа, Трамп поручил главам Госдепартамента и Минфина США решать, в отношении кого именно будут вводить рестрикции. Речь идет о лицах, которые "препятствуют прекращению огня в северной Сирии", а также мешают политическому урегулированию в этой стране.

На основании этого указа Минфин и Госдеп уже объявили о введении санкций против Министерства национальной обороны и Министерства энергетики и природных ресурсов Турции, глав этих ведомств Хулуси Акара и Фатиха Донмеза, а также главы МВД Сулеймана Сойлу.

Теги
СШАСирияТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипТрамп, ДональдВоенная операция Турции на севере Сирии
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