Пенс отказался сотрудничать с демократами по делу об импичменте Трампа

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс отказался во вторник сотрудничать с конгрессменами-демократами, которые проводят расследование обвинений в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа. Об этом говорится в распространенном письме пресс-службы Пенса.

Что такое импичмент? Грозит ли он Трампу?

Что такое импичмент? Грозит ли он Трампу? Объясняем, каковы шансы на отставку президента

В нем отмечается, что демократы "на основании самопровозглашенного "расследования импичмента" запросили широкий круг документов, некоторые из них явно не относятся к документации вице-президента". Законодателей также призвали отказаться от этого запроса.

При этом в пресс-службе вице-президента подчеркнули, что готовы работать с конгрессменами, если те "пожелают вернуться к обычному порядку правомерных просьб, касающихся законодательного надзора" и будут обращаться с "надлежащими просьбами" о предоставлении информации, которой обладает вице-президент.

В аппарате Пенса подчеркнули, что нижняя палата законодательного органа так и "не утвердила никакого "расследования импичмента".

Ранее председатели комитета по иностранным делам Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк), спецкомитета по разведке Адам Шифф (демократ от штата Калифорния) и комитета по надзору и правительственной реформе Элайджа Каммингс (демократ от штата Мэриленд) потребовали от вице-президента предоставить документы, имеющие отношение к процедуре импичмента. Их комитеты занимаются расследованием обвинений по этому делу.

Скандал в Вашингтоне

В США ранее разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты президента, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.

Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в попытке переизбраться на второй срок.