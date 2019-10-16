CNN: десятки сторонников Трампа пикетируют место теледебатов демократов

НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. /ТАСС/. Десятки сторонников американского лидера Дональда Трампа во вторник проводят демонстрацию вокруг Университета Оттербейн (Otterbein University) в городе Вестервилль (штат Огайо), где пройдут очередные общенациональные теледебаты претендентов на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года. Об этом сообщает телекомпания CNN.

По ее данным, некоторые участники демонстрации явились с огнестрельным оружием и в пуленепробиваемых жилетах. Другие надели майки, на которых написано, что Трамп уверенно победит на выборах 2020 года. Демонстранты несут плакаты "Мы не подчинимся!", намекая на отказ администрации США сотрудничать с демократами в Конгрессе, начавшими процедуру импичмента президента страны.

На сцену конференц-зала Университета Оттербейн (Otterbein University) выйдут сразу 12 участников: бывший вице-президент США Джозеф Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер, сенатор от Калифорнии Камала Харрис, сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар, бывший член Палаты представителей Конгресса США от штата Техас Бето О'Рурк, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж, бывший министр жилищного строительства и городского развития США Джулиан Кастро, бизнесмен Эндрю Янг, член палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард и миллиардер Том Стейер.

Имя кандидата от Демократической партии США на выборах 2020 года будет названо на национальном съезде партии, который состоится 13-16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.