В Конгресс внесли резолюцию против решения Трампа о выводе войск из Сирии

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Американские законодатели во вторник внесли в Конгресс двухпартийную резолюцию, призывающую президента США Дональда Трампа пересмотреть свое решение о выводе войск с северо-востока Сирии. Документ был опубликован пресс-службой спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

"Конгресс выступает против решения положить конец некоторым усилиям США по предотвращению турецких военных операций в отношении сил сирийских курдов на северо-востоке Сирии", - говорится в тексте резолюции.

Помимо этого, авторы документа призывают президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана "немедленно прекратить односторонние военные действия" в регионе, а также "соблюдать существующие соглашения, касающиеся Сирии", а Белый дом - представить "конкретный план по устойчивому уничтожению ИГ [террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ]".

"Хаос и отсутствие безопасности, возникшие в Сирии в результате катастрофического решения Трампа о стремительном выводе войск из северной Сирии, говорят о необходимости строгого и разумного руководства со стороны Конгресса. Именно поэтому я и спикер Пелоси призываем всех наших коллег поддержать эту резолюцию", - написал в Twitter лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер.

Ситуация в Сирии

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью кампании является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

В воскресенье американский министр обороны Марк Эспер заявил, что США начинают вывод приблизительно 1 тыс. своих военнослужащих с севера Сирии из-за наступления Турции, которая, вероятно, намерена расширить его еще дальше на юг и запад.

Как пояснил в понедельник Трамп, "покидающие Сирию американские военнослужащие будут передислоцированы и останутся в регионе, чтобы следить за ситуацией и не допустить повторения того, что было в 2014 году, когда угрозе ИГ по всей Сирии и в Ираке не уделили должного внимания". Небольшое военное присутствие США намерены сохранить только на базе в Эт-Танфе на юге страны. По словам главы вашингтонской администрации, военные останутся там, чтобы "продолжать уничтожать остатки ИГ".