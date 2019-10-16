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Начало процедуры импичмента Трампа

Reuters: Пентагон не стал предоставлять документы, запрошенные по делу об импичменте

Министерство объяснило свой отказ соображениями юридического характера, отмечает агентство

ТАСС, 16 октября. Министерство обороны США во вторник отказалось предоставлять демократам из Палаты представителей Конгресса документы, которые были запрошены ими в связи с расследованием, проводимым в рамках процедуры импичмента в отношении президента Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Reuters.

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По его данным, в письме, направленном Пентагоном американским законодателям, ведомство заявляет, что не может предоставить документы в установленные сроки. Ранее в Конгрессе отвели на это восемь дней. Министерство также объяснило свой отказ соображениями юридического характера, пишет Reuters.

"Министерство в настоящий момент не может выполнить ваше требование о предоставлении документов", - говорится в письме. При этом в Минобороны США подчеркнули, что ведомство "готово работать" с профильными комитетами Палаты представителей по данному вопросу.

7 октября демократы из нижней палаты Конгресса США направили повестку главе Пентагона Марку Эсперу с требованием предоставить документы, касающиеся заморозки военной помощи Украине. Как отметили законодатели, бумаги, предоставить которые нужно было к 15 октября, необходимы, чтобы "изучить последовательность событий и причины, которые стояли за решением Белого дома удержать критически важную военную помощь Украине".

В США ранее разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты президента, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Белый дом обнародовал стенограмму беседы лидеров США и Украины. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена. Министерство юстиции США также не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства и оснований для проведения дальнейшего расследования.

Теги
УкраинаСШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдЗеленский, Владимир АлександровичЭспер, МаркНачало процедуры импичмента Трампа
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