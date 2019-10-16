Reuters: Пентагон не стал предоставлять документы, запрошенные по делу об импичменте

ТАСС, 16 октября. Министерство обороны США во вторник отказалось предоставлять демократам из Палаты представителей Конгресса документы, которые были запрошены ими в связи с расследованием, проводимым в рамках процедуры импичмента в отношении президента Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Reuters .

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По его данным, в письме, направленном Пентагоном американским законодателям, ведомство заявляет, что не может предоставить документы в установленные сроки. Ранее в Конгрессе отвели на это восемь дней. Министерство также объяснило свой отказ соображениями юридического характера, пишет Reuters.

"Министерство в настоящий момент не может выполнить ваше требование о предоставлении документов", - говорится в письме. При этом в Минобороны США подчеркнули, что ведомство "готово работать" с профильными комитетами Палаты представителей по данному вопросу.

7 октября демократы из нижней палаты Конгресса США направили повестку главе Пентагона Марку Эсперу с требованием предоставить документы, касающиеся заморозки военной помощи Украине. Как отметили законодатели, бумаги, предоставить которые нужно было к 15 октября, необходимы, чтобы "изучить последовательность событий и причины, которые стояли за решением Белого дома удержать критически важную военную помощь Украине".

В США ранее разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты президента, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Белый дом обнародовал стенограмму беседы лидеров США и Украины. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена. Министерство юстиции США также не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства и оснований для проведения дальнейшего расследования.