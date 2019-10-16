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Выборы президента США - 2020

Байден отрицает конфликт интересов между его бывшей должностью и работой сына на Украине

Бывший вице-президент также назвал вмешательство извне в президентские и промежуточные выборы в США в 2016 и 2018 годов "величайшей опасностью для Америки"

НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден не усматривает наличие конфликта интересов между его работой на государственной службе и включением его сына Хантера в состав правления газодобывающей компании Burisma на Украине. Об этом Байден-старший заявил во вторник во время очередных общенациональных теледебатов претендентов на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года в городе Вестервилль (штат Огайо). Трансляцию ведет телекомпания CNN.

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"Мой сын не совершал ничего предосудительного. Я не совершал ничего предосудительного. Мой сын давал сегодня интервью и отвечает сам за свои поступки", - заверил Байден, отвечая на вопрос, нормально ли, если сын вице-президента США занимается крупным бизнесом в другой стране. "Не было никакого конфликта интересов. Мой сын самостоятельно принял решение [работать на Украине], я горжусь выбором, который он сделал", - добавил бывший вице-президент.

Байден назвал вмешательство извне в президентские и промежуточные выборы в США 2016 и 2018 годов "величайшей опасностью для Америки". "Действующий президент в трех случаях предлагал лидерам иностранных государств участвовать в попытках повлиять на результаты наших выборов", - утверждал бывший вице-президент страны. "Он [Трамп] не хочет, чтобы я стал кандидатом в президенты. Он устроил мне травлю, так как знает, что я, если стану кандидатом, разобью его наголову [на президентских выборах 2020 года]", - пояснил демократ.

Хантер Байден во вторник в интервью телекомпании ABC заявил, что не занимался противоправной деятельностью на Украине. При этом Байден-младший допустил, что его фамилия сыграла роль при включении его в состав правления Burisma.

Разговор Трампа и Зеленского

В США в сентябре разгорелся крупный скандал вокруг телефонного разговора Трампа со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для объявления Палатой представителей Конгресса, контролируемой политическими оппонентами президента - демократами, о начале процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают законодатели-демократы, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Хантер Байден вошел в правление Burisma в 2014 году, а его отец в 2016 году, будучи вице-президентом США, выступал с призывом уволить тогдашнего генпрокурора Украины Виктора Шокина, инициировавшего расследование в отношении руководства этой компании.

Джозеф Байден сейчас - наиболее вероятный соперник Трампа от Демократической партии на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, стремился заручиться поддержкой Киева в усилиях дискредитировать Байдена, чтобы облегчить себе переизбрание на второй срок. Зеленский факт давления со стороны Трампа опроверг.

Теги
УкраинаСШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020Зеленский, Владимир Александрович
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