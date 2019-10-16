Китай выразил решительный протест США за законопроект по правам человека в Гонконге

ПЕКИН, 16 октября. /ТАСС/. Китайские власти выражают США решительный протест за законопроект по правам человека в Гонконге, который был одобрен 15 октября Палатой представителей американского Конгресса. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду комиссариатом МИД КНР в этом специальном административном районе.

"Мы выражаем решительный протест по поводу так называемого законопроекта по правам человека и демократии в Гонконге, - отмечается в нем. - Китай обязательно примет эффективные ответные меры для защиты своего суверенитета, в интересах национальной безопасности и развития".