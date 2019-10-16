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В Эквадоре заявили, что протестующие повредили оборудование на ряде месторождений нефти

Как сообщили в министерстве энергетики и невозобновляемых ресурсов страны, также были похищены кабели трансформаторов, редукторы и элеваторы на нескольких платформах

ТАСС, 16 октября. Протестующие, захватившие несколько месторождений эквадорской государственной Petroamazonas, повредили оборудование на нескольких объектах. Об этом сообщило во вторник министерство энергетики и невозобновляемых ресурсов страны.

"Во время беспорядков были похищены кабели трансформаторов, редукторы и элеваторы на нескольких платформах, <...> расположенных в провинциях Орельяна и Сукумбиос", - говорится в сообщении.

По словам министерства, "вандалы также повредили электросети" и другие объекты инфраструктуры, что "осложняет восстановление полной добычи". "На данный момент невозможно оценить расходы, которые должна будет взять на себя государственная нефтяная компания для устранения повреждений", - добавили в ведомстве.

Как отметило министерство, в настоящее время Petroamazonas все еще добывает на 128 тыс. баррелей в день меньше, чем должна.

Месторождения Petroamazonas были захвачены протестующими против подписанного президентом Ленином Морено указа об отмене субсидий на дизельное топливо и бензин. 13 октября власти страны согласились аннулировать указ, вызвавший массовые манифестации. Противники действий правительства в свою очередь согласились прекратить акции неповиновения.

Теги
ЭквадорМорено, Ленин
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