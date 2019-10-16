В Эквадоре заявили, что протестующие повредили оборудование на ряде месторождений нефти

ТАСС, 16 октября. Протестующие, захватившие несколько месторождений эквадорской государственной Petroamazonas, повредили оборудование на нескольких объектах. Об этом сообщило во вторник министерство энергетики и невозобновляемых ресурсов страны.

"Во время беспорядков были похищены кабели трансформаторов, редукторы и элеваторы на нескольких платформах, <...> расположенных в провинциях Орельяна и Сукумбиос", - говорится в сообщении.

По словам министерства, "вандалы также повредили электросети" и другие объекты инфраструктуры, что "осложняет восстановление полной добычи". "На данный момент невозможно оценить расходы, которые должна будет взять на себя государственная нефтяная компания для устранения повреждений", - добавили в ведомстве.

Как отметило министерство, в настоящее время Petroamazonas все еще добывает на 128 тыс. баррелей в день меньше, чем должна.

Месторождения Petroamazonas были захвачены протестующими против подписанного президентом Ленином Морено указа об отмене субсидий на дизельное топливо и бензин. 13 октября власти страны согласились аннулировать указ, вызвавший массовые манифестации. Противники действий правительства в свою очередь согласились прекратить акции неповиновения.