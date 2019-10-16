Байден заявил, что США следует пригрозить Турции расплатой за операцию в Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. /ТАСС/. Вашингтон должен дать понять турецкому руководству, что ему придется заплатить за военную операцию в Сирии. Об этом заявил во вторник бывший вице-президент США Джозеф Байден на общеполитических дебатах демократов в Огайо, трансляцию которых ведет телеканал CNN .

Говоря о решении действующего американского лидера Дональда Трампа вывести войска США с севера Сирии, Байден отметил: "Я бы не вывел войска". "Я бы провел откровенный разговор с [президентом Турции Реджепом Тайипом] Эрдоганом и сказал бы ему, что он заплатит высокую цену за то, что сделал, заплатит эту цену сейчас", - добавил Байден. Он отметил, что также принял бы меры "для защиты курдов".

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью операции является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.