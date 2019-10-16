Конгрессмен Габбард обвинила политиков и СМИ США в последствиях операции Турции в Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, члены Конгресса и ведущие СМИ несут ответственность за последствия военной операции Турции и введения американских войск на территорию Сирии. Такое мнение высказала во вторник член Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард во время очередных общенациональных теледебатов претендентов на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года в городе Вестервилль (штат Огайо). Трансляцию ведет телекомпания CNN.

"Реальная ситуация состоит в том, что расправа турок над курдами стала еще одним из негативных последствий войны, развязанной нами с целью сменить государственный строй в Сирии. Кровь курдов на руках не только президента Трампа, но и многих политиков обеих партий в нашей стране, поддержавших вместе с ведущими СМИ в 2011 году начало войны, призванной сменить сирийский режим", - отметила Габбард.

Она обратила внимание на то, что CNN и газета The New York Times перед нынешними теледебатами сочли допустимым назвать ее "активом России и сторонницей [президента Сирии Башара] Асада" за неоднократные призывы прекратить военные действия в Сирии. "Отвратительно. Если я стану президентом США, то прекращу все войны, ведущиеся для смены режимов, двумя способами: отменой таких жестоких санкций, как те, которые Саудовская Аравия ввела против Йемена <...>, и прекращением поддержки таких террористов, как "Аль-Каида" [запрещенная в РФ террористическая группировка] в Сирии".

Габбард проходила военную службу в Ираке и входит в состав комитетов по иностранным делам и по делам вооруженных сил нижней палаты Конгресса США. Она принципиально выступает против военного вмешательства Вашингтона в дела суверенных государств и в 2017 году подверглась резкой критике в США за встречу с президентом Сирии Башаром Асадом.

9 октября Анкара объявила о начале на севере Сирии новой военной операции "Источник мира". Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Государственное сирийское агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары. Великобритания, Германия, Франция запросили проведение заседания Совета Безопасности ООН.