ПХЕНЬЯН, 16 октября. /ТАСС/. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын посетил уезд Самчжиён на севере страны, где завершается крупнейшее строительство народной республики: возведение нового современного города. Об этом в среду сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Товарищ Ким Чен Ын руководил на месте работой строек уезда Самчжиён, в котором кипит успешное завершение второго этапа строительства, - отмечает ЦТАК. - Уважаемый высший руководитель, любуясь панорамой изменившегося до неузнаваемости уездного центра, прослушал подробный доклад о ходе строительных работ".

Как сообщает агентство, лидер КНДР, "долгое время осматривая разные улицы и участки уездного центра, подробно ознакомился с ходом строительства и подготовки эксплуатации торговых сетей". Ким Чен Ын посетил также здания уездной больницы и стоматологического центра, где познакомился с коллективами этих медучреждений. Отмечается, что они будут оснащены новейшим медицинским оборудованием.

По завершении осмотра уездного центра Самчжиён Ким Чен Ын напомнил строителям, что перед ними стоит задача "во что бы то ни стало" завершить работы на один год раньше намеченного срока: до 2020 года, когда в КНДР будет отмечаться 75-я годовщина основания Трудовой партии Кореи (ТПК).

Как сообщает ЦТАК, в ходе поездки в Самчжиён лидера КНДР сопровождали ответственные работники ЦК ТПК, в том числе его родная сестра Ким Ё Чжон, а также Хён Сон Воль - бывшая руководитель популярных в КНДР ансамблей "Самчжиён" и "Моранбон", которая была избрана депутатом Верховного народного собрания (ВНС) и перешла на работу в Центральный Комитет партии.