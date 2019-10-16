Демократы в ходе дебатов обвинили Трампа в подрыве доверия к США на международной арене

НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. /ТАСС/. Политика, проводимая президентом США Дональдом Трампом, фактически подорвала доверие к Соединенным Штатам со стороны их союзников на международной арене. С таким мнением выступили во вторник политики, претендующие на выдвижение кандидатом от Демократической партии на президентских выборах 2020 года, во время очередных общенациональных теледебатов в городе Вестервилль (штат Огайо). Трансляцию ведет телекомпания CNN .

По словам сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, Трамп, приняв решение о выводе американских войск из Сирии, подорвал доверие к Соединенным Штатам, которые на протяжении долгого времени оказывали поддержку курдским формированиям на территории этой арабской республики. "Скажите, какая страна в мире будет доверять обещаниям президента США? - задался он вопросом. - Иными словами, он подорвал нашу возможность проводить внешнюю политику, военную политику, потому что никто в мире не поверит этому патологическому лжецу".

"Подумайте о наших союзниках в Европе в ситуации, когда он [Трамп] выходит из иранской [ядерной] сделки, перекладывает на них ответственность, укрепляя тем самым Китай и Россию. Подумайте о том, как резко он вышел из ядерного соглашения с Россией. Это все составные части одной модели поведения, а не отдельные случаи", - указала сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар.

"То, что произошло в Сирии, - не что иное, как очередной пример того, как Трамп предает своих же союзников. В этом случае он предал курдов, которые вместе с нами сражались и тысячами умирали в борьбе с ИГ [запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство"], - указала сенатор от Калифорнии Камала Харрис. - Знаете, кто вышел победителем из этой ситуации? Их четверо. Это Россия, Иран, [президент Сирии Башар] Асад и ИГ".

Ситуация в Сирии

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью кампании является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

В воскресенье американский министр обороны Марк Эспер заявил, что США начинают вывод приблизительно тысячи своих военнослужащих с севера Сирии из-за наступления Турции, которая, вероятно, намерена расширить его еще дальше на юг и запад.

Как пояснил в понедельник Трамп, "покидающие Сирию американские военнослужащие будут передислоцированы и останутся в регионе, чтобы следить за ситуацией и не допустить повторения того, что было в 2014 году, когда угрозе ИГ по всей Сирии и в Ираке не уделили должного внимания". Небольшое военное присутствие США намерены сохранить только на базе в Эт-Танфе на юге страны. По словам главы вашингтонской администрации, военные останутся там, чтобы "продолжать уничтожать остатки ИГ".