Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выборы президента США - 2020

Байден заявил, что Трамп неверно строит отношения с РФ и может допустить распад НАТО

Бывший вице-президент США считает, что глава Белого дома "безумен, ничего не знает о внешней политике и действует лишь из страха за свое переизбрание"
Джозеф Байден AP Photo/John Minchillo
Описание
Джозеф Байден
© AP Photo/John Minchillo

НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден полагает, что действующий американский лидер Дональд Трамп проводит ошибочную политику в отношении РФ и может допустить распад Североатлантического альянса. Об этом он заявил во вторник на теледебатах демократов в штате Огайо, трансляцию ведет телеканал CNN.

На эту тему
"Охота на ведьм" по-украински. В чем обвиняют друг друга Трамп и Байден?

"Наш президент действует беспорядочно, он безумен, он ничего не знает о внешней политике и действует лишь из страха за свое переизбрание", - сказал Байден. "Россия пытается оказывать влияние и расколоть НАТО, и что делает президент? Он говорит: "Я верю [президенту России] Владимиру Путину, я не верю нашей разведке", - добавил он. По словам Байдена, Трамп также не продемонстрировал, что США готовы выполнять свои обязательства, касающиеся совместного коллективного ответа со стороны всех государств НАТО на военное нападение на одно из них.

"Если его (Трампа - прим. ТАСС) переизберут, я обещаю, что НАТО перестанет существовать, - подчеркнул бывший вице-президент США. - Нашей безопасности будет нанесен серьезный ущерб. Мы окажемся в большой беде".

Байден также отметил, что войска США находятся в Сирии, чтобы противодействовать террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). "Вот почему мы в первую очередь стали участвовать в этом и не уступили всю территорию [президенту Сирии Башару] Асаду и россиянам", - добавил он.

Байден считается сейчас одним из наиболее вероятных соперников Трампа от Демократической партии на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСирияРоссияАсад, Башар ХафезБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020
Реклама на ТАСС
WP: Джулиани призывал Трампа выдать Анкаре исламского проповедника Гюлена
Как пишет газета, американский президент был "восприимчив к этой идее" и часто спрашивал, почему Гюлен не может быть экстрадирован
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС