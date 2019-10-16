Сенатор Сандерс заявил, что может быть президентом, несмотря на перенесенный инфаркт

НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. /ТАСС/. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс заявил, что годен для выполнения обязанностей президента США, несмотря на перенесенную им операцию по шунтированию артерии после инфаркта миокарда. Об этом он рассказал во вторник во время очередных общенациональных теледебатов претендентов на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года в городе Вестервилль (штат Огайо). Трансляцию ведет телекомпания CNN.

78-летнему сенатору был задан вопрос, как он может убедить избирателей в том, что возраст и операция не помешают ему справляться со стрессами, с которыми сопряжена работа президента США. "Позвольте пригласить вас и всех сомневающихся на крупнейший митинг в Куинсе [район Нью-Йорка]. У нас там будет особый гость. Мы собираемся вести предвыборную кампанию самым энергичным образом по всей стране. Это и будут мои заверения американскому народу", - ответил Сандерс.

Сенатор 8 октября перенес инфаркт миокарда. На медосмотре выяснилось, что у него блокирована артерия и требуются два шунта. Ранее Сандерс уже отменял несколько выступлений в штате Северная Каролина из-за того, что сорвал голос. В марте он получил травму головы, ему наложили швы.

Бывший вице-президент США Джозеф Байден, отвечая на тот же вопрос, назвал свой возраст (76 лет) преимуществом на посту главы государства. "Я знаю, в чем состоит эта работа. Я баллотируюсь, потому что с возрастом приходят опыт и мудрость. Нам требуется человек, способный в первый же день президентства прочно занять место на мировой политической арене, снискать уважение лидеров государств от [президента России Владимира] Путина до наших союзников и иметь точное представление о том, что нужно предпринять, чтобы вернуть нашу страну на прежний курс", - пояснил Байден.

Имя кандидата от Демократической партии США на выборах 2020 года будет названо на национальном съезде партии, который состоится 13-16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

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