Демократы в ходе теледебатов в Огайо призвали к жесткому курсу в отношении России

НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. /ТАСС/. США должны жестко противостоять России на мировой арене. Об этом заявил во вторник в ходе четвертых общенациональных теледебатов претендентов на пост кандидата в президенты США от Демократической партии сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер. Теледебаты проходят в конференц-зале Университета Оттербейн (штат Огайо). Их трансляцию ведет телекомпания CNN.

"Совершенно очевидно, что мы не можем позволить русским продолжать укреплять позиции на мировой арене, - заявил сенатор Букер. - Мы не можем позволить России вмешаться в демократические процессы на Украине, Латвии и Литве, и мы должны твердо заявить о том, что они не могут вмешиваться в наши выборы, что совершенно неприемлемо".

"Этот президент [Дональд Трамп] больше контактирует с Владимиром Путиным, чем с нашим союзником [канцлером ФРГ] Ангелой Меркель, - добавил он. - Я положу этому конец и восстановлю целостность американской внешней политики".

Бывший член Палаты представителей Конгресса США от штата Техас Бето О'Рурк заявил о необходимости "проявлять твердость в том, чтобы заставлять Россию отвечать за ее попытки подорвать величайшую в мире демократию". "До сих пор благодаря политике Дональда Трампа русским удавалось уходить от ответа за их действия", - добавил он, утверждая при этом, что Россия "продолжает попытки подорвать американскую демократию". "Для того, чтобы противостоять России на мировой арене, необходимо восстановить наши союзнические связи с другими странами, поскольку именно это делает Америку сильной", - подчеркнул он, указав в то же время на необходимость использовать и дипломатические методы для достижения внешнеполитических целей.

Миллиардер Том Стейер в свою очередь отметил, что политика Трампа в отношении России "была провальной". "Если посмотреть на существующие в мире проблемы, то представление о том, что США могут действовать в одиночку, без поддержки наших традиционных союзников, не выдерживает никакой критики", - подчеркнул он. Со своей стороны сенатор от Миннесоты Эми Клобушар утверждала, что "ситуация еще более серьезна, чем кажется, поскольку мы не обсуждаем подробно вопрос о том, как не допустить вмешательства России в наши выборы".

О "вмешательстве"

Два участника общенациональных теледебатов поспорили во вторник о приписываемом Москве вмешательстве в американские выборы.

Бизнесмен Эндрю Янг говоря о том, какие меры он предпринял бы в отношении РФ, отметил: "Нам нужно сказать России следующее: "Подслушайте, мы все поняли. Мы вмешивались в чужие выборы, вы вмешались в наши. Теперь этому должен быть положен конец. Если этого не произойдет, мы будем воспринимать это как враждебный акт против американцев". Янг выразил уверенность в том, что большинство граждан США согласятся с таким подходом.

Эми Клобушар заявила: "Я хочу ответить господину Янгу. Я не считаю, что наша страна и Россия в моральном отношении равнозначны". Она отметила, что США следует принять ряд мер для предотвращения иностранного влияния на выборы в стране. Среди них она назвала запрет для работающих в интернете компаний на распространение политической рекламы без указания источника финансирования.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года в качестве спецпрокурора бывший глава ФБР США Роберт Мюллер. В апреле Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что расследование не выявило сговора выигравшего Трампа с Россией. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.