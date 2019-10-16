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Yomiuri: в Японии по случаю вступления на престол императора будет проведена амнистия

В предыдущий раз амнистия проводилась в стране в 1990 году

ТОКИО, 16 октября. /ТАСС/. Правительство Японии намерено объявить по случаю вступления на престол нового императора страны Нарухито амнистию, которая затронет около 550 тыс. человек. Об этом сообщила в среду газета Yomiuri Shimbun со ссылкой на официальные источники.

Окончательное решение о деталях проведения амнистии, по этим данным, будет принято правительством в конце нынешней недели. После этого оно должно быть одобрено монархом.

В предыдущий раз амнистия проводилась в Японии в 1990 году по случаю вступления на престол предыдущего императора Акихито, который сейчас добровольно передал престол своему сыну Нарухито. Тогда были освобождены, получили смягчение наказания или снятие судимости 2,5 млн человек.

В тюрьмах Японии сейчас содержатся менее 57 тыс. человек.

Нынешний император Нарухито вступил на престол 1 мая нынешнего года. Тогда ему были вручены символы его полномочий - главная государственная и личная императорская печати, а также так называемые священные регалии: меч и драгоценная яшма. Третья регалия - металлическое зеркало - хранится в храме, где символически пребывает богиня Солнца Аматэрасу, мифическая прародительница династии японских монархов.

Однако главные церемонии по этому поводу состоятся 22 октября, а также в ноябре.

Теги
ЯпонияАкихитоНарухито (император Японии)
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